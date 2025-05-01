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Jose Mourinho'ya ilginç transfer teklifi: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Jose Mourinho'ya ilginç transfer teklifi: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

22:131/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, ligdeki puan farkının 5'e yükselmesinin ardından eleştiriliyor. Sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ifade edilen Portekizli çalıştırıcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı konusu gündemin en çok tartışılan konularından. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile şampiyon olamaması halinde takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon kritik maçlarda kaybeden ve şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'ya sürpriz bir teklifin yapıldığı belirtildi.

Youtube kanalı Vole'de yorumlarda bulunan Serkan Akkoyun, Mourinho'ya İtalya Serie A'ya yükselmek üzere olan Spezia'nın talip olduğunu ifade etti. Akkoyun, Spezia'nın başkanının Mourinho hayranı olduğunu söylerken Portekizli teknik adamın da böyle bir teklif gelmesi halinde ön yargılı olmayacağını ifade etti.

Spezia'yı satın alan Charlie Stillitano'nun en büyük hayali Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek. Vole yorumcusu Serkan Akkoyun, Portekizli teknik adamın bir projenin yıldızı olabileceğini söyledi. Akkoyun, bu projenin gerçekleşebilmesi için Spezia'nın önce Serie A'ya çıkması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'nun takımda kalacağını söylese de sezon sonunda Portekizli teknik adamla ilgili olarak birçok teklifin gelebileceği söyleniyor. Spezia'nın Serie A'ya çıkması halinde ise Mourinho - Stilitano görüşmesinin gerçekleşmesi sürpriz olmayacak.

Mourinho, İtalya'da son olarak Roma'da çalışmıştı. Tecrübeli teknik adam, Roma'da Konferans Ligi kupasını kazanma başarısını göstermişti.

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