Jose Mourinho'ya ilginç transfer teklifi: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Youtube kanalı Vole'de yorumlarda bulunan Serkan Akkoyun, Mourinho'ya İtalya Serie A'ya yükselmek üzere olan Spezia'nın talip olduğunu ifade etti. Akkoyun, Spezia'nın başkanının Mourinho hayranı olduğunu söylerken Portekizli teknik adamın da böyle bir teklif gelmesi halinde ön yargılı olmayacağını ifade etti.