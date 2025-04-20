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Kadıköy'de görülmemiş kadro anonsu: Sosyal medya yıkıldı | VİDEO

Kadıköy'de görülmemiş kadro anonsu: Sosyal medya yıkıldı | VİDEO

19:1920/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi takım kadrolarının anonsu Fenerbahçeli çocuk taraftar tarafından yapıldı. O anlar büyük beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de mücadele öncesi takım kadrolarının anonsu 4 yaşındaki çocuk taraftar tarafından yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mikrofon başına geçen Mert Efe'nin anonsu sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.

İşte o anlar:

#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
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Spor
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Ekonomi
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