Kadıköy'de görülmemiş kadro anonsu: Sosyal medya yıkıldı | VİDEO

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi takım kadrolarının anonsu Fenerbahçeli çocuk taraftar tarafından yapıldı. O anlar büyük beğeni topladı.
Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de mücadele öncesi takım kadrolarının anonsu 4 yaşındaki çocuk taraftar tarafından yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mikrofon başına geçen Mert Efe'nin anonsu sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.
İşte o anlar: