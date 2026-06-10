Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yılın forvet transferinde işlem tamam: Anlaşma sağlandı!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve rüya bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, dev bir transfer operasyonunu mutlu sonla noktaladı. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund formasıyla Avrupa'yı kasıp kavuran Gineli gol makinesi ile her konuda anlaşma sağladı.

1 /3 Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferinde önemli mesafe kat etti.

2 /3 A Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, Alman ekibi Borussia Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.