Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yılın forvet transferinde işlem tamam: Anlaşma sağlandı!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve rüya bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, dev bir transfer operasyonunu mutlu sonla noktaladı. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund formasıyla Avrupa'yı kasıp kavuran Gineli gol makinesi ile her konuda anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferinde önemli mesafe kat etti.
A Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, Alman ekibi Borussia Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geçen sezon 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.