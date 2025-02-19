Kaleyi kim koruyacak? Fenerbahçe'de derbi kadrosu netleşti

Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde kadro büyük ölçüde belli olurken kaleyi kimin koruyacağı konusu da netleşti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak maçta büyük bir skor avantajına sahip olacak.
Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, deneyimli teknik adam az süre alan isimlere forma şansı verecek.
Sarı-lacivertlilerde Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri ve Kostic gibi isimlerin Anderlecht maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Bu isimlerin yerine ise Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun şans bulacak.
Djiku, Çağlar, Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise Anderlecht maçında sahada olmayacak.
Livakovic'in de Belçika ekibi ile oynanacak maça yetişmeyeceği belirtildi. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Hırvat eldiven derbide kulübede oturacak.
Sarı-lacivertlilerde derbide de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.