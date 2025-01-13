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Kartal'ın transfer hedefi belli oldu

Kartal'ın transfer hedefi belli oldu

11:2613/01/2025, Pazartesi
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Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu buldu. Siyah-beyazlılar, Rennes'de forma giyen 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyla temasa geçti.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta hareketli günler başladı.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı takımda gündeme gelen ve temas kurulan ilk isimlerden birisi ise Jota oldu. Portekizli futbolcu da transfer sıcak bakıyor.

Fransa ekibi Rennes forması giyen Portekizli oyuncu, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 

Rennes forması giyen Jota da transfere sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica kariyerinde 34 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Celtic formasıyla 83 maçta 28 gol attı ve arkadaşlarına 26 gol pası verdi. 

Sezon başında Al-İttihad'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olan Jota, bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

#Beşiktaş
#Jota
#Rennes

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