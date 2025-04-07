Kasımpaşa - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Nuno Da Costa, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Winck ve Barak'ın durumu maç saatinde belli olacak. Siyah-beyazlılarda ise tedavileri süren Uduokhai, Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında mücadele edemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.
Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.
"Kara kartal", sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti. Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.
BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA’DA KİMLER EKSİK?
Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Nuno Da Costa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Winck ve Barak'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş'ta ise tedavileri süren Uduokhai, Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında mücadele edemeyecek.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Gökhan Gül, Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Can Keleş.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva.