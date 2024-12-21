Kenan Karaman hangi takımda oynuyor, kaç golü var?

Bundesliga 2’ye bu sezon gösterdiği performans ile damga vuran Kenan Karaman, gollerine devam ediyor. Milli futbolcu son 2 sezondur gösterdiği performanslarla ve attığı gollerle birçok kulübün radarına girdi. Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki golcü istatistiksel olarak kariyerinin en iyi dönemini yakalamak üzere. Detaylar haberimizde.

1 /7 KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, kariyerine Bundesliga ekibi Schalke 04'de devam ediyor.



2 /7 Son 2 sezondur gösterdiği performanslarla ve attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu, takımını sırtlayan isim oldu.



3 /7 Bir dönemin efsane takımlarından Schalke 04, Bundesliga 2'de şu sıralar 20 puanla 12. sırada yer alıyor.



4 /7 Takımın en önemli oyuncularından Kenan Karaman, son oynanan maçta ligin lider takımı Elversberg'e karşı oynanan maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızını parlattı.



5 /7 KENAN KARAMAN'IN KAÇ GOLÜ VAR?

Bu sezon toplamda 18 resmi maçta görev alan Kenan Karaman, 11 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.



6 /7 Milli futbolcu, sezon sonuna kadar gollerini atmaya devam ettiği takdirde kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşayacak.

