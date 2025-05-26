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Kenan Yıldız Galatasaraylıları üzdü

Kenan Yıldız Galatasaraylıları üzdü

11:2926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son haftasında kazandığı 3 puanla Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Milli futbolcu Kenan Yıldız da attığı golle bu başarıda büyük pay sahibi oldu.

İtalya Serie A'da Juventus, ligin son haftasında kritik maçta Venezia'ya konuk oldu.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Juventus, puanını 70'e yükselterek son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 69 puanda kalan Roma ise gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Maçta 1-0 geriye düşen Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı beraberlik golüyle takımının kritik galibiyetinde önemli rol oynadı. 

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i isteyen takımlar arasında yer alan Juventus'un, Devler Ligi bileti alması sonrasında Nijeryalı yıldızın transferinde elinin güçlendiği şeklinde yorumlar yapıldı.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir sayesinde transferde daha büyük hamleler yapabilecek. 

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