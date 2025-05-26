Kenan Yıldız Galatasaraylıları üzdü

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son haftasında kazandığı 3 puanla Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Milli futbolcu Kenan Yıldız da attığı golle bu başarıda büyük pay sahibi oldu.

1 /5 İtalya Serie A'da Juventus, ligin son haftasında kritik maçta Venezia'ya konuk oldu.

2 /5 Mücadeleyi 3-2 kazanan Juventus, puanını 70'e yükselterek son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 69 puanda kalan Roma ise gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

3 /5 Maçta 1-0 geriye düşen Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı beraberlik golüyle takımının kritik galibiyetinde önemli rol oynadı.

4 /5 Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i isteyen takımlar arasında yer alan Juventus'un, Devler Ligi bileti alması sonrasında Nijeryalı yıldızın transferinde elinin güçlendiği şeklinde yorumlar yapıldı.