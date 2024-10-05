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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray taraftarına seslendi: ‘Ne ben ne siz’

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray taraftarına seslendi: ‘Ne ben ne siz’

10:445/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı veren 25 yaşındaki yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına seslendi. İşte detaylar.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımla olan bağının devam ettiğini söyledi.


Bir sosyal medya platformundan yaptığı yayında soruları cevaplayan milli futbolcu, "Tuttuğum takımın hala sorulmaması lazım. Ne ben gittim ne siz.


Ben de Galatasaray'ın taraftarıyım. Kazanınca seviniyorum, kaybedince üzülüyorum." dedi.


Kerem Aktürkoğlu, Rigas - Galatasaray maçıyla ilgili de "Çok üzüldüm. Orada kaybeden arkadaşlarım benim dostlarımdı. 

Onlara bu süreçte destek olmak gerekiyor. 

Galatasaray, bu tür süreçleri hızlıca atlatan çok güçlü bir takımdır." diye konuştu.


Eski takım arkadaşlarıyla ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Kerem Aktürkoğlu "Icardi ile aramızda bir şey yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Daha geçen gün konuştuk.


Takımdakilerle sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Hayatın akışı. Herkesle çok çok samimi olamıyorsunuz. 

Benfica'da tüm gözleri üzerine diken milli futbolcu, çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.


#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Galatasaray

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