Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu olmadı Yunus Akgün için geliyorlar

Kerem Aktürkoğlu olmadı Yunus Akgün için geliyorlar

17:4025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da sezona çok iyi bir başlangıç yapan milli futbolcu Yunus Akgün’e La Liga’dan talip çıktı. Bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol 1 asist kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu dev kulüplerin radarına girdi. Daha önce Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek isteyen kulüp bu transferde başarılı olamamıştı. La Liga devi bu sefer Yunus Akgün’ü transfer etmekte oldukça kararlı. Detaylar haberimizde.

LaLiga takımlarından Real Sociedad, Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ü transfer etmeye hazırlanıyor.


Bu sezon Galatasaray'da daha çok süre bulan ve gösterdiği perfonmansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün çıktığı 13 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.


Akgün, bu perfomansıyla Avrupa kulüplerininde ilgisini çekmeyi başardı.


El Nacional'in haberine göre teknik direktör Imanol Alguacil'in önerisiyle genç oyuncu için 7 milyon euro'luk bütçe ayıran Sociedad yönetimi, ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor.


Hızıyla ve final paslarındaki isabetiyle dikkat çeken Yunus'u Sociedad yönetimi iyi bir yatırım olarak görüyor.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

#Yunus Akgün
#Real Sociedad
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...