Kerem Aktürkoğlu olmadı Yunus Akgün için geliyorlar

Galatasaray’da sezona çok iyi bir başlangıç yapan milli futbolcu Yunus Akgün’e La Liga’dan talip çıktı. Bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol 1 asist kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu dev kulüplerin radarına girdi. Daha önce Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek isteyen kulüp bu transferde başarılı olamamıştı. La Liga devi bu sefer Yunus Akgün’ü transfer etmekte oldukça kararlı. Detaylar haberimizde.

1 /6 LaLiga takımlarından Real Sociedad, Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ü transfer etmeye hazırlanıyor.



2 /6 Bu sezon Galatasaray'da daha çok süre bulan ve gösterdiği perfonmansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün çıktığı 13 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.



3 /6 Akgün, bu perfomansıyla Avrupa kulüplerininde ilgisini çekmeyi başardı.



4 /6 El Nacional'in haberine göre teknik direktör Imanol Alguacil'in önerisiyle genç oyuncu için 7 milyon euro'luk bütçe ayıran Sociedad yönetimi, ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor.



5 /6 Hızıyla ve final paslarındaki isabetiyle dikkat çeken Yunus'u Sociedad yönetimi iyi bir yatırım olarak görüyor.

