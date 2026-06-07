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Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray forması uzattılar

Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray forması uzattılar

12:207/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Takım kampında taraftarların ilgi odağı olan Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamaması sosyal medyada gündem oldu.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, kamp yaptığı otelde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Milli futbolcular, kendilerini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirirken, yoğun ilgi gören isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Tecrübeli oyuncu, kendisine gösterilen sevgiye karşılık vermeye çalıştı.

Buluşma sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Bir taraftarın Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray forması uzatarak imza istemesi üzerine milli futbolcu formayı imzalamadı. Kerem, bunun yerine taraftarla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

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