Kerem Demirbay Fenerbahçeli mi? İlk kez açıkladı

"Hoffenheim'dayken Liverpool beni istedi. Jürgen Klopp beni aradı, İngiltere'ye uçtum. Oturdum, kapı açıldı ve Steven Gerrard geliyor... Titremeye başladım, çok gençtim. Sonra bir eve gittik, Klopp karşıladı beni. 'Büyümüşsün hayvan herif' dedi, böyle takılıyordu benimle. Klopp beni istedi ama iç sesimi dinledim ve Hoffenheim ile uzattım. Benim amacım Almanya'da bir iş adamı olmaktı, çocuklarımı orada büyütmekti."