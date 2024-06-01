Kerem Demirbay Fenerbahçeli mi? İlk kez açıkladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray formasıyla şampiyon tamamlayan Kerem Demirbay, Fenerbahçeli olduğu yönündeki iddialar hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte Kerem Demirbay'ın o sözleri...
Galatasaray'ın Alman asıllı Türk yıldızı Kerem Demirbay, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Youtube kanalı Kafa Sports'a konuşan Demirbay, geçmiş yıllarda ortaya çıkan Fenerbahçe ile ilgili bir videoya açıklık getirdi.
Kendisinin daha önce Fenerbahçeli olduğuna dair söylentilere cevap veren tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:
"Ben 'Fenerbahçeliyim' falan demedim. Orada şu oldu; bana bir soru soruldu, 'Hangi takıma sempati duyuyorsun?' dediler, benim ailemde Fenerli çoktu, 'Varsa sempatim Fenerbahçe' dedim sonrasında 'Ama takım tutmuyorum' diyorum. Medya kesiyor."
Geçmişte Fenerbahçe'den teklif aldığını da söyleyen Kerem Demirbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neden Galatasaray? Fatih Demireli abim ben Bodrum'dayken, adam İtalya'ya gitmemiş geldi yanıma. Leverkusen vermek istemedi onlarla kavga ettim 'Galatasaray harici kimseye gitmem' dedim, Galatasaray için adamlarla bağrışarak kavga ettik."
Hoffenheim'de oynadığı dönemde Jürgen Klopp tarafından Liverpool'a transferinin istendiğini belirten Kerem Demirbay, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hoffenheim'dayken Liverpool beni istedi. Jürgen Klopp beni aradı, İngiltere'ye uçtum. Oturdum, kapı açıldı ve Steven Gerrard geliyor... Titremeye başladım, çok gençtim. Sonra bir eve gittik, Klopp karşıladı beni. 'Büyümüşsün hayvan herif' dedi, böyle takılıyordu benimle. Klopp beni istedi ama iç sesimi dinledim ve Hoffenheim ile uzattım. Benim amacım Almanya'da bir iş adamı olmaktı, çocuklarımı orada büyütmekti."