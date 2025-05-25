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Kerem'den asist Orkun Kökçü'den füze: Finale damga vuran gol | VİDEO

Kerem'den asist Orkun Kökçü'den füze: Finale damga vuran gol | VİDEO

20:4125/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Portekiz Kupası'nda Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Final maçının 47. dakikasında Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde muhteşem bir gole imza attı. Orkun Kökçü'nün attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Portekiz Kupası final karşılaşmasında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü skor katkısı verdi.

47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Orkun Kökçü yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SPORTİNG LİZBON'A ATTIĞI GOLÜ İZLE

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