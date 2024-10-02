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Kızılyıldız’da Inter mağlubiyeti sonrası Rade Krunic tepkisi

Kızılyıldız’da Inter mağlubiyeti sonrası Rade Krunic tepkisi

14:022/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Kızılyıldız deplasmanda Inter ile karşılaştı. Maç Inter’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe’den transfer olan Boşnak futbolcu Rade Krunic yaptığı hatalarla gündem oldu. Oyuncu Sırp basınından ve sosyal medyadan yoğun eleştiriye maruz kaldı. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in Sırbistan temsilcisindeki kariyeri de istediği gibi başlamadı.


Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iç sahada oynanan Benfica maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken Rade Krunic, Sırp basını tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, Inter'e deplasmanda 4-0 yenildikleri maçta ortaya koyduğu performans da beklentilerin altında kaldı.

Rade Krunic, Inter'in maçı 1-0 önde götürdüğü 59. dakikada kendi ceza sahasına yakın bir noktada basit bir top kaybı yaparak İtalyan ekibinin 2. golünü bulmasına sebep oldu.


Inter bu golle maçı koparırken, Sırbistan basınında Krunic bir kez daha manşetleri süsledi.

Deneyimli futbolcunun performansı eleştiri oklarının hedefi olurken, Krunic'in kabul edilemez hatalar yaptığının altı çizildi.


Maçın ardından öz eleştiri yapan Rade Krunic, "Bireysel hatalardan dolayı ucuz ve kolay goller yedik. 

Benim hatamdan gelen ikinci gole kadar iyi hücum ettik. Sonucun sahadaki gerçek tabloyu yansıtmadığını düşünüyorum" dedi.

Müsabakada 89 dakika görev alan Rade Krunic, Sırp basını tarafından maçın en kötü futbolcusu seçildi.


#Kızılyıldız
#Rade Krunic
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi

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