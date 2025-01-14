Konya'da Fenerbahçe taraftarına kontra

Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası "Konya kümeye" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çalınan şarkı sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında nefes kesen maçta TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.
Deplasman tribününde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu "Konya kümeye" şeklinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarların bu tezahüratının üzerine Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
TÜMOSAN Konyaspor'un Fenerbahçe'ye yaptığı Şampiyonlar Ligi göndermesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Bilindiği üzere Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ana aşamaya 16 sezondur kalamıyor.