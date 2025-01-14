Konya'da Fenerbahçe taraftarına kontra

Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası "Konya kümeye" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çalınan şarkı sosyal medyada gündem oldu.

1 /6 Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında nefes kesen maçta TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

2 /6 Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

3 /6 Deplasman tribününde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu "Konya kümeye" şeklinde tezahüratta bulundu.

4 /6 Fenerbahçeli taraftarların bu tezahüratının üzerine Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

5 /6 TÜMOSAN Konyaspor'un Fenerbahçe'ye yaptığı Şampiyonlar Ligi göndermesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.