Trendyol Süper Lig 13. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maçın 5. dakikasında Filip Kostic’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem düdüğünü çalarak penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sosyal medyada birçok futbolsever tarafından tartışma konusu oldu. Peki, Kostic’e yapılan müdahale penaltı mı? İşte detaylar.

1 /5 Süper Lig 13. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

2 /5 Maçın hemen başında Fenerbahçe’nin atağında Filip Kostic ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

3 /5 Hakem Direnç Tonusluoğlu düdüğünü çalarak penaltı noktasını gösterdi.



4 /5 Dusan Tadic penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.