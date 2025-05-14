Kupa seremonisine damga vuran an: Hacıosmanoğlu'na büyük tepki

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşma sonrası seremonide yaşananlar finalin önüne geçti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tepkiyle karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar final müsabakasından 3-0 galip ayrılarak kupayı 19'uncu kez müzesine götürdü. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen (2) kaydetti.
Karşılaşma sonrası seremonide yaşananlar finalin önüne geçti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıktığında tepkiyle karşılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar başkan Hacıosmanoğlu'nu ıslıklayarak protesto etti.
Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkilere kafa sallayarak cevap verdiği görüntülendi.