Kural hatası yapan hocayla yollar ayrıldı

Serhat Sütlü kural hatası yaptığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı. Sakaryaspor’un ne bir kuruşuna ne de bir puanına zarar veririm. Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim" diye konuşmuştu.