Kural hatası yapan hocayla yollar ayrıldı

15:2430/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
DHA
Sakaryaspor, 8 Eylül’de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı.

8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti.

Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. 

Serhat Sütlü kural hatası yaptığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı. Sakaryaspor’un ne bir kuruşuna ne de bir puanına zarar veririm. Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim" diye konuşmuştu.

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

