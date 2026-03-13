Lemina Sacha Boey'in tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray'da, maç sonu Mario Lemina ve Sacha Boey arasında yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Gabonlu yıldızdan konuya ilişkin açıklama geldi.
RAMS Park’ta oynanan ve Mario Lemina’nın golüyle 1-0 kazanılan tarihi Liverpool maçının ardından, sahanın içine girerek arkadaşlarını tebrik eden Lemina, Sacha Boey’in yanına gitti.
Ancak Boey’in, tebrik etmek isteyen Lemina’nın yüzüne bakmadan uzaklaşması, "Takımda huzursuzluk mu var?" sorusunu beraberinde getirdi.
Olayın ardından bir arkadaşının canlı yayınına katılan Gaboublu yıldız Mario Lemina, Boey ile hiçbir sorunu olmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Sacha Boey’İ çok seviyorum. Benim dostum ve çok yakın arkadaşım. O an öyle bir tepki verdi ama büyütülecek bir şey değil. Kimseyle bir alakası yok, aramızda hiçbir sorun yok. İnsanların yaptığı yorumları umursamayın. Sacha benim küçük kardeşim gibidir."
Sosyal medya üzerinden bir taraftarın sorusunu yanıtlayan Sacha Boey ise "Lemina benim kardeşim. Daha dikkatli olacağım." ifadelerini kullanmıştı.