Süper Lig’de 2023-2024 sezonu sona erdi. Ligde Galatasaray 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı. Lige veda eden takımlar ise Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu. Milyonlarca futbolsever ise ‘Süper Lig ne zaman başlıyor?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte 2024-2025 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 / 9 Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona erdi.



2 / 9 Fenerbahçe 99 puanla ligi 3. sırada tamamlarken Trabzonspor ise 67 puanla 3. sırada tamamladı.

3 / 9 Lige veda eden 4 takım Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu.



4 / 9 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlar ise Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK oldu.

5 / 9 Fenerbahçe yılın ilk bombasını teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yı getirerek patlattı.

6 / 9 SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıkladı.



7 / 9 2024-2025 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



8 / 9 İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.