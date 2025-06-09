Listede 7 dev isim var: İşte Galatasaray’ın kaleci adayları…

Fernando Muslera’nın vedası sonrası Galatasaray, kaleci transferi için 7 adaydan oluşan bir liste belirledi. Teknik direktör Okan Buruk ve scout ekibinin ortak çalışmasıyla belirlenen bu isimler, hem yerli hem de yabancı kalecilerden oluşuyor. İşte Galatasaray’ın kaleci adayları…
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurma çalışmalarını hızlandırdı.
14 yıldır sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten efsane kaleci Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için arayışlar başladı.
Sarı-kırmızılıların listesinde 7 dev isim bulunuyor. İşte o isimler…
7- MILE SVILAR
Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Mile Svilar. Roma forması giyen Sırp kaleci için sarı-kırmızılılar, Andriy Lunin’e teklif ettikleri rakama yakın bir öneride bulunmuştu. Ancak İtalyan kulübü, Svilar’ı satma konusunda pek istekli değil. Buna rağmen Galatasaray yönetimi süreci hızlandırmak istiyor. Hem oyuncu hem de Roma ile yeni bir görüşme planlanıyor. Böylece Svilar transferinin kaderi netleşmiş olacak.
6- JAN OBLAK
Galatasaray’ın kaleci listesinde öne çıkan isimlerden biri de Jan Oblak. Atletico Madrid’de forma giyen Sloven file bekçisi, henüz takımından ayrılmak istemediğini ifade etti. Ayrıca İspanyol temsilcisi de 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli kaleciyi bırakma niyetinde değil.
5- ALISSON BECKER
Galatasaray’ın listesinde yer alan isimlerden Alisson Becker'den beklenen dönüş bir türlü alınamadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Brezilyalı kaleci, Türkiye’ye gelme fikrine sıcak yaklaşmadı. Ayrıca 32 yaşındaki tecrübeli kalecinin yüksek maliyeti nedeniyle transferin zora girdiği öğrenildi. Ancak Alisson’un isminin listeden çıkarılmadığı ve ilerleyen süreçte yeni bir hamle yapılabileceği belirtiliyor.
4- ANDRIY LUNIN
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Andriy Lunin, Real Madrid’in kalesini korumaya devam ederken, sarı-kırmızılıların Ukraynalı file bekçisi için 20 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği konuşuluyor. Yönetim, Real Madrid’e önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olması planlanıyor. 26 yaşındaki kaleci henüz kararını vermemiş olsa da görüşmelerin hızlanacağı ifade ediliyor.
3- MARC ANDRE TER STEGEN
Sarı kırmızılılar, Barcelona ile ayrılması gündemde olan Marc- Andre ter Stegen için yakın takip başlatıldı.. 2014'ten beri Barça'da olan 33 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor. Normal şartlarda sözleşmesi 2028'de bitecek olan ter Stegen'in forma şansı bulmak için yeni bir takıma gidebileceği bildirildi. Alman eldiven 2024-2025 sezonunda Barcelona'da 9 maça çıkarken Wojciech Szczesny'nin arkasında kaldı.
2- DOMINIK KOTARSKI
Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK forması giyen Dominik Katorski'yi transfer listesine ekledi. 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapatan Kotarski, transfer durumunu soranlara geçtiğimiz günlerde "Ben Galatasaray ile anlaştım" şeklinde yanıt vermişti.
1- MARCIN BULKA
Sarı kırmızılılar son olarak Nice forması giyen Polonyalı kaleci Marcin Bulka'yı gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Bulka'nın Nice ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.