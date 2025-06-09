Listede 7 dev isim var: İşte Galatasaray’ın kaleci adayları…

7- MILE SVILAR

Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Mile Svilar. Roma forması giyen Sırp kaleci için sarı-kırmızılılar, Andriy Lunin’e teklif ettikleri rakama yakın bir öneride bulunmuştu. Ancak İtalyan kulübü, Svilar’ı satma konusunda pek istekli değil. Buna rağmen Galatasaray yönetimi süreci hızlandırmak istiyor. Hem oyuncu hem de Roma ile yeni bir görüşme planlanıyor. Böylece Svilar transferinin kaderi netleşmiş olacak.