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Anfield'da Liverpool Real Madrid'i sahadan sildi: Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı | ÖZET

Anfield'da Liverpool Real Madrid'i sahadan sildi: Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı | ÖZET

00:5228/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Liverpool sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo attı. İlk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 57. dakikada oyundan çıktı. Liverpool - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Liverpool sahasında Real Madrid karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.

Kylian Mbappe, 61. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Kelleher'ı geçemedi. Liverpool'da Salah 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Carlo Ancelotti mücadelenin 57. dakikasında milli oyuncumuz Arda Güler'i oyundan alarak yerine Lucas Vazquez'i dahil etti.

Bu sonucun ardından 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla zirvede yer alırken Real Madrid 6 puanla 24. sıraya geriledi.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ


Liverpool - Real Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Liverpool
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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