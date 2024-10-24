Lyon - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Maç tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan maçta omzundan sakatlanan Mert Günok, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak. Peki, Beşiktaş’ta Lyon maçında ilk 11’de kimler var? İşte Lyon - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /10 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.



2 /10 Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan maçta omzundan sakatlanan Mert Günok, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



3 /10 Eintracht Frankfurt maçında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.



4 /10 Ersin'in de forma giyememesi durumunda Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak.



5 /10 Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

6 /10 Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

7 /10 Bu sezon Beşiktaş formasıyla en fazla Avrupa kupası golü atan oyuncu olan Gedson Fernandes (3), siyah-beyazlıların dokuz golünün dördünde pay sahibiydi (3 gol & 1 asist).



8 /10 Beşiktaş'ın başında çıktığı iki UEFA Avrupa Ligi maçını da kaybeden Giovanni van Bronckhrost, daha önce bu turnuvada üst üste üç yenilgi almadı.



9 /10 LYON - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU Muhtemel 11'ler Lyon: Lucas Perri, Niles, Mata, Niakhate, Abner, Caqueret, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Lacazette

