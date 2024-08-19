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Spor

Real Madrid'de Arda Güler süre aldı: Vedat Muriqi skoru belirledi |ÖZET

00:31 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:34 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

İspanya LaLiga 1. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo kaydetti. Mallorca'nın golünü 53. dakikada Vedat Muriqi attı. Milli oyuncumuz Arda Güler 88. dakikada oyuna dahil oldu. Mallorca-Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Real Madrid, İspanya LaLiga 1. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu.

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Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo kaydetti.

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Mallorca adına skoru belirleyen golü 53. dakikada Vedat Muriqi attı.

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Milli oyuncumuz Arda Güler maça yedekler arasında başladı.

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Yıldız oyuncu 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Kosovalı forvet Vedat Muriqi maçın adamı seçildi.

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MALLORCA - REAL MADRİD MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Mallorca
#LaLiga
#Arda Güler
#Vedat Muriqi
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri