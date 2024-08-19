İspanya LaLiga 1. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo kaydetti. Mallorca'nın golünü 53. dakikada Vedat Muriqi attı. Milli oyuncumuz Arda Güler 88. dakikada oyuna dahil oldu. Mallorca-Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya LaLiga 1. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu.
Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo kaydetti.
Mallorca adına skoru belirleyen golü 53. dakikada Vedat Muriqi attı.
Milli oyuncumuz Arda Güler maça yedekler arasında başladı.
Yıldız oyuncu 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Kosovalı forvet Vedat Muriqi maçın adamı seçildi.