Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla toplam (111) ve isabetli şut (42) çeken takım olan Galatasaray, aynı zamanda en yüksek beklenen gol değerine sahip ekip konumunda (13.3 xG). Maç başına 22 şut çeken sarı-kırmızılılar, bu turnuva tarihinde bir sezonda en yüksek ortalamaya ulaşan takım.