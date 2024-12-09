UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Malmö FF evinde temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek. Ligde 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik sarı-kırmızılılar 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Malmö FF ise 3 puanla 30. sırada yer alıyor. Peki, Malmö FF - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı hangi gün? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşılaşacak.
Malmö'nün Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerini en fazla mağlup ettiği iki ülkeden biri Türkiye (6; İskoçya ile eşit).
İsveç takımlarına konuk olduğu ilk Avrupa kupası maçında AIK Stockholm'u 2-1 mağlup eden Galatasaray (Eylül 1976), daha sonraki iki ziyaretini de gol atamadan kaybetti (0-1 vs Göteborg & 0-2 vs Östersunds).
Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kaybeden Malmö, kulüp tarihinde bu turnuvalarda üst üste dört iç saha mağlubiyeti almadı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 11 puan toplayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında altıncı maçlar itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak.
Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda Tottenham'ın (yüzde 7) ardından pas tercihlerinin en düşük bölümü uzun paslardan oluşan takım Malmö (yüzde 8).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla toplam (111) ve isabetli şut (42) çeken takım olan Galatasaray, aynı zamanda en yüksek beklenen gol değerine sahip ekip konumunda (13.3 xG). Maç başına 22 şut çeken sarı-kırmızılılar, bu turnuva tarihinde bir sezonda en yüksek ortalamaya ulaşan takım.
Malmö'nün bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı dört golün üçünün sahibi olan Erik Botheim, geride kalan beş haftada çektiği dört isabetli şutun üçünü gole çevirdi.
Avrupa Ligi tarihinde en fazla asist yapan üç oyuncudan biri olan Dries Mertens (16; Bruno Fernandes ve Borek Dockal ile eşit), Galatasaray'ın turnuvadaki son üç golünde de pası veren isimdi.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki son üç golünün sahibi olan Victor Osimhen, bu turnuvalar tarihinde Mario Jardel'in (2000) ardından sarı-kırmızılı ekibin üst üste dört golünü kaydeden ikinci yabancı oyuncu olabilir.
Avrupa Ligi tarihinde en fazla galibiyet alan (9) ve en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan (%53) Türk teknik direktör Okan Buruk.
MALMÖ FF - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Malmö FF - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.