Manchester United’dan Victor Osimhen için takas teklifi!

Galatasaray’ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, Manchester United’ın transfer radarında yerini koruyor. Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki forvet için Napoli’ye takas artı para teklifinde bulunacak. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için transfer dedikoduları artmaya devam ediyor.
Premier League'de bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Manchester United, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.
Daily Mail'deki habere göre; Manchester United, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
Kırmızı şeytanlar, 26 yaşındaki Nijeryalı forvet için Napoli'nin kapsını takas artı para teklifiyle çalacak.
Manchester United, Alejandro Garnacho'yu takasta anlaşmak için kullanacak. İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir rol üstleneceğine inanıyor.
Öte yandan Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi dünya devleri de Manchester United gibi Victor Osimhen'i radarına alan kulüpler arasında yer alıyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 31 resmi maçta forma giyen golcü futbolcu, 26 gol ve 5 asist yaptı.