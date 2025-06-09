Süper Lig ekibi Kayserispor teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar bir dönem Samsunspor’u çalıştıran teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı. Peki, Markus Gisdol kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

1 /9 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.



2 /9 Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.



3 /9 Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti. Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.



4 /9 Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



5 /9 Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



6 /9 Markus Gisdol Kimdir, Nereli, Hangi Takımları Çalıştırdı?

Markus Gisdol, 17 Ağustos 1969 tarihinde Almanya'nın Geislingen an der Steige kentinde doğmuş bir Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. 2025 itibarıyla 55 yaşındadır.



7 /9 Gisdol, teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında TSG 1899 Hoffenheim II takımında başladı. Ardından çeşitli üst düzey kulüplerde görev aldı. Çalıştırdığı takımlar şunlardır:



8 /9 TSG 1899 Hoffenheim II (2009-2011): Altyapıdan oyuncular yetiştirerek dikkat çekti. Schalke 04 (2011-2012): Ralf Rangnick ve Huub Stevens’ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı. TSG 1899 Hoffenheim (2013-2015): Bundesliga’da takımı 9. sıraya taşıdı ve hücum futboluyla övgü aldı. Hamburger SV (2016-2018): Takımı 2016-17 sezonunda ligde tuttu, ancak 2018’de kötü sonuçlar nedeniyle görevden alındı.

