Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Taraftarları endişelendiren hareket

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle gündem oldu. Taraftarların aklına 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi. İşte detaylar...

1 / 9 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada yaptığı hareketle gündem oldu.

2 / 9 Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık kararından hoşnut olmayan Icardi, soluğu sosyal medyada aldı.



3 / 9 Yıldız oyuncu Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı.

4 / 9 Sarı-kırmızı renklerden oluşan profil fotoğrafını ise siyaha çevirdi.

5 / 9 Yıldız isim profilinde uzun süredir yer alan 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayelerini de kaldırdı.

6 / 9 Arjantinli'nin bu hamlesi, Dursun Özbek yönetimine bir tepki olarak değerlendirildi.

7 / 9 Taraftarların aklına ise 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi.

8 / 9 Erden Timur düzenlenen basın toplantısında sorulan "Icardi ayrılacak mı?" sorusuna "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum." yanıtını vermişti.