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Spor

Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Taraftarları endişelendiren hareket

14:31 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:33 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle gündem oldu. Taraftarların aklına 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada yaptığı hareketle gündem oldu.

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Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık kararından hoşnut olmayan Icardi, soluğu sosyal medyada aldı.


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Yıldız oyuncu Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı.

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Sarı-kırmızı renklerden oluşan profil fotoğrafını ise siyaha çevirdi.

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Yıldız isim profilinde uzun süredir yer alan 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayelerini de kaldırdı.

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Arjantinli'nin bu hamlesi, Dursun Özbek yönetimine bir tepki olarak değerlendirildi.

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Taraftarların aklına ise 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi.

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Erden Timur düzenlenen basın toplantısında sorulan "Icardi ayrılacak mı?" sorusuna "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum." yanıtını vermişti.

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Icardi, önceki kulübü PSG'den ayrılmadan hemen önce sosyal medyadaki hikayelerini kaldırmış sonrasında transfer olmuştu.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Erden Timur
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