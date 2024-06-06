Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Taraftarları endişelendiren hareket

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle gündem oldu. Taraftarların aklına 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada yaptığı hareketle gündem oldu.
Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık kararından hoşnut olmayan Icardi, soluğu sosyal medyada aldı.
Yıldız oyuncu Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı.
Sarı-kırmızı renklerden oluşan profil fotoğrafını ise siyaha çevirdi.
Yıldız isim profilinde uzun süredir yer alan 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayelerini de kaldırdı.
Arjantinli'nin bu hamlesi, Dursun Özbek yönetimine bir tepki olarak değerlendirildi.
Taraftarların aklına ise 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını getirdi.
Erden Timur düzenlenen basın toplantısında sorulan "Icardi ayrılacak mı?" sorusuna "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum." yanıtını vermişti.
Icardi, önceki kulübü PSG'den ayrılmadan hemen önce sosyal medyadaki hikayelerini kaldırmış sonrasında transfer olmuştu.