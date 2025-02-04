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Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya yanıt geldi: Gönderme yaptı

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya yanıt geldi: Gönderme yaptı

Haber Merkezi
12:194/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den, Jose Mourinho'ya yanıt geldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Mücadelede yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

Muslera'dan seken top Sanchez'in eline geldi ve hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

Gaziantepli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Sosyal medyada yaşanan tartışmalara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da katıldı.

Mourinho, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Geçen Pazar biten Hentbol Dünya Kupasında Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi ve böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliği üzerinde yaratacakları etki için tebrik ediyorum"

Jose Mourinho'nun paylaşımına Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den yanıt geldi.

Icardi ilk önce "Ağlayan Adam" paylaşımı yaptı.

Daha sonra gol sevinç görsellerini paylaşan Icardi, bir paylaşım daha yaptı.

Icardi, Fenerbahçe'nin maçlarının birinde yaşanan benzer bir pozisyonu paylaştı.

Bu paylaşıma da Icardi, "Dünya Hentbol Şampiyonu" notunu düştü.

#Mourinho
#Icardi
#Galatasaray

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