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Spor

Max Kruse’dan şok edici açıklama : ‘Enjeksiyon kullanmayı planlıyorum’

14:19 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:29 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, geçtiğimiz aylarda aşırı kiloları sebebiyle gündeme gelmişti. 36 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamalarla tüm futbol severleri şoke etti. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ve olaylı bir şekilde takımdan ayrılan yıldız futbolcuyu görenler gözlerine inanamıyor.


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Alman ekibi Werder Bremen'den 2019 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekine gelen Max Kruse, pandemi döneminde maaşının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.


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Kruse 7.5 milyon euro'luk tazminat davası açarken, Fenerbahçe ise 18 milyon euro'luk karşı dava açmıştı.


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Deneyimli futbolcu davayı kazandı, sarı-lacivertliler ise Alman oyuncu ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi fakat ödenecek tazminatı açıklamadı.


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İddiaya göre Fenerbahçe, Kruse'ye 6 milyon euro tazminat ödedi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kariyeri geriye giden Kruse'nin son hali ise futboldan uzak bir görüntü sergiliyor.


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Aşırı kilolarıyla ilgili konuşan Max Kruse, "Son altı ayda sağda solda her şeyi yiyince 15 kilo aldım. 

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Artık sağlıklı yaşam sürdürecek bir motivasyonum yok.


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Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi." dedi.

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Bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf eden Kruse, "Yüzde otuz üç oldukça dikkat çekici bir oran. 

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Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz" dedi.


#Max Kruse
#Fenerbahçe
#BSV Al-Ders. II
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