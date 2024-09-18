Max Kruse’dan şok edici açıklama : ‘Enjeksiyon kullanmayı planlıyorum’

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, geçtiğimiz aylarda aşırı kiloları sebebiyle gündeme gelmişti. 36 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamalarla tüm futbol severleri şoke etti. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ve olaylı bir şekilde takımdan ayrılan yıldız futbolcuyu görenler gözlerine inanamıyor.
Alman ekibi Werder Bremen'den 2019 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekine gelen Max Kruse, pandemi döneminde maaşının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.
Kruse 7.5 milyon euro'luk tazminat davası açarken, Fenerbahçe ise 18 milyon euro'luk karşı dava açmıştı.
Deneyimli futbolcu davayı kazandı, sarı-lacivertliler ise Alman oyuncu ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi fakat ödenecek tazminatı açıklamadı.
İddiaya göre Fenerbahçe, Kruse'ye 6 milyon euro tazminat ödedi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kariyeri geriye giden Kruse'nin son hali ise futboldan uzak bir görüntü sergiliyor.
Aşırı kilolarıyla ilgili konuşan Max Kruse, "Son altı ayda sağda solda her şeyi yiyince 15 kilo aldım.
Artık sağlıklı yaşam sürdürecek bir motivasyonum yok.
Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi." dedi.
Bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf eden Kruse, "Yüzde otuz üç oldukça dikkat çekici bir oran.
Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz" dedi.