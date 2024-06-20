Mbappe’ye özel maske: Gruptaki son maça yetişecek

EURO 2024 D Grubu ilk maçında Avusturya’yı 1-0 mağlup eden Fransa’da dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe’nin burnu kırılmıştı. Grup maçlarını kaçırması beklenen yıldız futbolcu için özel maske üretilecek. Mbappe’nin Polonya ile oynanacak son grup maçına yetişmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Fransa maçı 1-0'lık skorla kazanırken, takımın yıldızı Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı ve oyuncu zorunlu olarak maçtan çıktı.
Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun tedavisine başlanırken, oyuncunun turnuvada kalan maçlara bir maske ile çıkacağı ifade ediliyor.
AS'ta yer alan habere göre Kylian Mbappe için üretilecek maske, NASA'nın roket yapımında da kullandığı havacılık endüstrisine özel karbon fiber malzemelerden yapılacak.
Haberde, 24 saat içerisinde hazırlanması beklenen maskenin fiyatının ise 1200 Euro olacağı aktarıldı.
Fransa Milli Takımı'nın forması ile toplamda 79 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 47 kez gol sevinci yaşamıştı.