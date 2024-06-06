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Spor

Mehmet Topal Süper Lig devinden o futbolcuyu istiyor! Girişimler başladı

17:39 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:03 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești'de teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal'ın Süper Lig'den transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.

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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi.


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Mehmet Topal, kendisini Rumen ekibine bağlayan üç yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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38 yaşındaki teknik adam, Pazar günü Ploieşti'ye giderek takım ile tanışacak.


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ÇALIŞMALAR BAŞLADI


Yönetim, göreve getirilen Mehmet Topal ile görüşerek transfer çalışmalarına başladı.

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Mehmet Topal'ın yönetime verdiği raporda Süper Lig'den bir futbolcu bulunuyor. Listede yer alan futbolcu belli oldu;

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O oyuncu Fenerbahçe forması giyen merkez orta saha Bartuğ Elmaz. Devre arasında Sivasspor'a kiralanan genç oyuncu, Ploieşti'nin radarına girdi.


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Jose Mourinho, ilk etap kamp kadrosunda Bartuğ Elmaz'ın durumuna bakacak.


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61 yaşındaki teknik adamın vereceği raporun ardından transferde resmi adımların atılması bekleniliyor.

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Bartuğ Elmaz bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.


#Mehmet Topal
#Petrolul Ploiesti
#Bartuğ Elmaz
#Transfer
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