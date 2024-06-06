Mehmet Topal Süper Lig devinden o futbolcuyu istiyor! Girişimler başladı

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești'de teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal'ın Süper Lig'den transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.
Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi.
Mehmet Topal, kendisini Rumen ekibine bağlayan üç yıllık sözleşmeyi imzaladı.
38 yaşındaki teknik adam, Pazar günü Ploieşti'ye giderek takım ile tanışacak.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yönetim, göreve getirilen Mehmet Topal ile görüşerek transfer çalışmalarına başladı.
Mehmet Topal'ın yönetime verdiği raporda Süper Lig'den bir futbolcu bulunuyor. Listede yer alan futbolcu belli oldu;
O oyuncu Fenerbahçe forması giyen merkez orta saha Bartuğ Elmaz. Devre arasında Sivasspor'a kiralanan genç oyuncu, Ploieşti'nin radarına girdi.
Jose Mourinho, ilk etap kamp kadrosunda Bartuğ Elmaz'ın durumuna bakacak.
61 yaşındaki teknik adamın vereceği raporun ardından transferde resmi adımların atılması bekleniliyor.
Bartuğ Elmaz bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.