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Spor

Menajeri açıkladı: Kerem Aktürkoğlu o takımı reddetti

12:23 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:29 - 11/07/2024 Perşembe
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu. Milli oyuncunun menajeri, reddettikleri takımı açıkladı.

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bu yaz Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.


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Sarı-kırmızılıların başarılı ismine, Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü.





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Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak'tan gelen teklifi Rus basınına değerlendirdi.




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NTV Spor'un aktardığı habere göre Sport Express'e konuşan D'Avila, futbolcusunun Rusya'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini belirterek "Kerem Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor" dedi.



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FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.


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Haberde Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusunun transferinden en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi beklediği ifade edildi.

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Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
#Transfer
1 saat önce
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