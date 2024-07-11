Menajeri açıkladı: Kerem Aktürkoğlu o takımı reddetti

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu. Milli oyuncunun menajeri, reddettikleri takımı açıkladı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bu yaz Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların başarılı ismine, Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü.
Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak'tan gelen teklifi Rus basınına değerlendirdi.
NTV Spor'un aktardığı habere göre Sport Express'e konuşan D'Avila, futbolcusunun Rusya'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini belirterek "Kerem Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor" dedi.
FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.
Haberde Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusunun transferinden en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi beklediği ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.