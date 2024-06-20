Merih Demiral finalde istediği takımı açıkladı

"Tartışmalar dışarıda çok oluyor. Futbolcular da ister istemez etkileniyor. Samet abi muhteşem bir performans sergiledi. Ama maçtan önce farklı bir algı vardı. Bu çok kötü bir şey. İster istemez etkilenebilir kötü olarak. Ama Samet abi hiç etkilenmedi. Çıktı ve oynadı. Onun adına mutlu oldum. Dışarıda çok haksız, değişik algılar olabiliyor. Özellikle burada oynamış eski futbolculardan. Bunlar bizi üzüyor. Biz her şeye rağmen sahada kalıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada olmayanlarla ilgili, geçmişte olup bizim hakkımızda konuşulanlara bakmıyoruz. Sahaya odaklanıyoruz. Bizim için en önemlisi bu."