Merih Demiral soruşturmasına hukuk yorumu: 'Savunması çok önemli'

"Merih Demiral'ın savunması çok önemli. Niye yaptı, bu hareketin ne anlama geldiğini çok iyi anlatması gerekiyor. Çünkü Avrupa medyasında dezenformasyon var. Sanki bu hareket ırkçılığı temsil ediyormuş gibi. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hem ülke hem Merih olarak."



