Merih Demiral soruşturmasına hukuk yorumu: 'Savunması çok önemli'

A Milli Takımımızın Avusturya karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynayan Merih Demiral'a bozkurt sevinci nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer Yeni Şafak Spor Servisi'ne soruşturmayla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. UEFA'nın skandal soruşturması hakkında Dinçer, çıkabilecek muhtemel cezaları da açıkladı. İşte Anıl Dinçer'in o açıklamaları...
"Merih'e UEFA tarafından açılan soruşturmanın ana sebebi müsabaka anında yaptığı bir hareket. UEFA'da yer alan uygunsuz hareket başlığı. Bu başlığın altında her şey konabiliyor."
"Bence burada bilinçli bir şekilde bu yaptığı normal bir sevinç gösterisi hiç bir kötü anlama gelmeyen bir hareket."
"Bu konuda müfettiş görevlendirildi ilgili kişi müsabaka temsilcisi raporunu okuyacak görüntüleri inceleyecektir. Devam etmeye karar vermesi durumunda Merih'in savunmasını alacağına düşünüyorum."
"Merih Demiral'ın savunması çok önemli. Niye yaptı, bu hareketin ne anlama geldiğini çok iyi anlatması gerekiyor. Çünkü Avrupa medyasında dezenformasyon var. Sanki bu hareket ırkçılığı temsil ediyormuş gibi. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hem ülke hem Merih olarak."
"Milli Takım olarak daha önce asker selamı verdik. Yine haksız olarak kınama ve para cezası almıştık. Oysaki yapılan hareket bir dayanışmayı temsil ediyordu. Avrupa'da bunun dışında da emsaller var."
"Birinci örnek Tadic, Sırbistan - Karadağ maçı sonrasında çetnik selamı veriyor. Çetnik selamı iyi bir hareket değil ama UEFA bu konuda soruşturma dahi açmıyor."
"İkinci örnek, Xhaka ve Shaqiri çift başlı kartal hareketi yapıyor ülkelerini temsil eden bir hareket bunu yaptıklarında para cezası alıyorlar bence burada yine haksızlık var."
"Üçüncüsü Hollandalı Weghorst geçen günlerde attığı golün ardından Aslan hareketi yapıyor. Aslanda Hollanda'nın simgesi. Herhangi bir soruşturma yok normal olması gerektiği gibi. Ancak bizim olayda işler tersine dönüyor. Verilecek ceza çok önemli."
"Emsallerin çoğunda soruşturma bile açılmamış. Oyuncuların hepsi bir hayvan simgesi yapıyor. Yani Sheqiri kartal, Weghorst aslan ve Merih kurt yapıyor. Diğer ikilisi sportif bir ceza almaz Merih Demiral alırsa skandalın da ötesinde bir karar olur."
"Son olarak Avusturyalı seyircilerin yaptıkları doğruysa UEFA'nın soruşturma açması gerekiyordu.Müsabaka temsilcisi sahadaydı her biri yazılması gerekiyordu. Bu konular görünmezlikten gelinecek konular değil. Çünkü UEFA, şiddet ırkçılık, ayrımcılık, söylem ve slogan hepsine oldukça karşı. Bundan dolayı UEFA'nın yapması gereken soruşturma açması. Bunları yapmadığında o zaman iş çifte standarda dönüyor."