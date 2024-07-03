Merih Demiral'dan Mert Günok'a: Nasıl çıkardın?

A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya'yı devirdi. Merih Demiral, son düdüğün ardından Mert Günok'a koştu ve son dakikada yaptığı kurtarış nedeniyle takım arkadaşını tebrik etti. İkili arasında geçen diyalog yayından duyuldu.

1 / 7 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2 / 7 Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Merih Demiral attı.

3 / 7 Avusturya'nın farkı bire indiren golü sonrası karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

4 / 7 Mert Günok, maçın son dakikasında yaptığı muhteşem kurtarışla A Milli Takımıza turu getiren isim oldu.

5 / 7 Merih Demiral, maçın son düdüğünün ardından soluğu Mert Günok'un yanında aldı.

6 / 7 Takım arkadaşını tebrik eden Merih'in, "Oğlum Merto, nasıl çıkardın lan? Allah çarpsın…" dediği yayından duyuldu.