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Spor

Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli sevincin hikayesi ortaya çıktı

01:03 - 3/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 01:15 - 3/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti. Başarılı oyuncunun taraftarlara doğru yapmış olduğu bu sevinç Avusturya'da yasaklanmıştı. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

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Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

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Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

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Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.

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Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.

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Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.

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Avusturya'da bozkurt işareti, 2019 yılında çıkarılan "Aşırıclık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti.

#Türkiye
#Avusturya
#Merih Demiral
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