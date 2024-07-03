Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli sevincin hikayesi ortaya çıktı

A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti. Başarılı oyuncunun taraftarlara doğru yapmış olduğu bu sevinç Avusturya'da yasaklanmıştı. İşte detaylar...

1 / 8 A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

2 / 8 Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

3 / 8 Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

4 / 8 Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

5 / 8 Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.

6 / 8 Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.

7 / 8 Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.