Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli sevincin hikayesi ortaya çıktı

A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti. Başarılı oyuncunun taraftarlara doğru yapmış olduğu bu sevinç Avusturya'da yasaklanmıştı. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.
Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)
Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.
Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.
Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.
Avusturya'da bozkurt işareti, 2019 yılında çıkarılan "Aşırıclık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti.