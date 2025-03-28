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Mert Günok Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? İşte yanıtı

Mert Günok Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? İşte yanıtı

10:5328/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok'un durumu merak ediliyordu. Tecrübeli eldivenin forma giyip giymeyeceği netleşti.

Bu sezon Beşiktaş'ın en etkili yıldızlarından olan Mert Günok, Galatasaray derbisi öncesi taraftarların en güvendiği isim konumunda.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da Macaristan maçlarını kaçıran 35 yaşındaki eldivenin son durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik heyetin başarılı file bekçisini Galatasaray maçında oynatmayı planladığı dile getirildi.

Öte yandan Mert Günok, kariyerinde Galatasaray'a karşı 15 maça çıktı.

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli file bekçisi, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 11, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu.

#Mert Günok
#Beşiktaş
#Galatasaray

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