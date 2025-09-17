Mert Hakan Yandaş hakem Cihan Aydın'a ne dedi?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı erteleme maçının ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın devre arasında hakemlerin tünele yürüdüğü esnada sarı lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş soluğu Cihan Aydın'ın yanında aldı. Yandaş'ın hakemlere ne söylediği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Lacivertlilerde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın devre arasında hakemlerin yanına gitmesi ve ellerini kameralardan kapatarak konuşması dikkati çekti.
Mert Hakan Yandaş ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında hakem Cihan Aydın'ın yanına koştu.
Sarı Lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın Cihan Aydın'la konuşurken ellerini ağzına götürerek iletişim kurmaya çalışması dikkat çekti.
Hakem Cihan Aydın, Yandaş ile bir süre konuştu. Aydın, tünele girmeden önce tecrübeli futbolcuya itirazları sebebiyle cevap verdi.
Mert Hakan Yandaş'ın ilk yarıdaki Talisca pozisyonu hakkında itirazlarda bulunduğu ve Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un zamana oynaması hakkında serzenişte bulunduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Mert Hakan Yandaş'ın rolü çok önemli. Gerçek bir kaptan. Bizim için çok önemli. Takımı birlikte tutma anlamında rolü çok önemli. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Sürekli yardımcı ve destek oluyor bizlere. Takımın birlikteliği için bugün kulübede bizlerle olmasına karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.