Mert Hakan Yandaş hakem Cihan Aydın'a ne dedi?

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Mert Hakan Yandaş'ın rolü çok önemli. Gerçek bir kaptan. Bizim için çok önemli. Takımı birlikte tutma anlamında rolü çok önemli. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Sürekli yardımcı ve destek oluyor bizlere. Takımın birlikteliği için bugün kulübede bizlerle olmasına karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.