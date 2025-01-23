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Mert Müldür kaç hafta yok, yerine kim oynayacak?

Mert Müldür kaç hafta yok, yerine kim oynayacak?

14:5723/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de sezonun başarılı isimlerinden Mert Müldür omzundan sakatlandı. Milli futbolcunun Lyon maçında kadroda yer almayacak. Peki, Mert Müldür kaç hafta yok, yerine kim oynayacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe, milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzunda çıkık tespit edildiğini ve gerekli müdahalenin yapıldıktan sonra tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Mert Müldür'ün omzunda çıkık tespit edildi.


Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medyasından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır” denildi.


25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı.

#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Lyon

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