Metin Öztürk'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

"1 LİRALIK KİŞİYE 5 LİRA VERİRSEK..."





"Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar ilk 11'de olmayan çok kıymetli oyuncularımızdı. 2-3 oyuncu transferi yeterliyken 5 oyuncunun bazılarına yetersiz gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve socut ekibinin bir planı var ve bu plan çerçevesinde çalışıyorlar. 1 liralık bir kişiye 5 lira verirsek bu sadece bizim değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bizim artık bu şov transferlerinden vazgeçip Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamımız lazım."



















