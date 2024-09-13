Metin Öztürk'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, transferin son gününde taraftarı sevindirecek bir açıklama yaptı. İşte Metin Öztürk'ün o sözleri...
Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ı vefatının 33. yılında andı.
Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma töreninin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Öztürk'ün açıklamaları...
"NİYE GALATASARAY BU KADAR PROJEKTÖRLERİN ALTINDA"
"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Dünyanın en önemli 3 santraforundan biri gelmiş 'daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Bir Icardi'miz var bizim için kral."
"Arkasından bir Batshuayi geldi. İkinci santrfor olarak geldi ama birinci santrafor kadar etkili. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık."
"1 LİRALIK KİŞİYE 5 LİRA VERİRSEK..."
"Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar ilk 11'de olmayan çok kıymetli oyuncularımızdı. 2-3 oyuncu transferi yeterliyken 5 oyuncunun bazılarına yetersiz gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve socut ekibinin bir planı var ve bu plan çerçevesinde çalışıyorlar. 1 liralık bir kişiye 5 lira verirsek bu sadece bizim değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bizim artık bu şov transferlerinden vazgeçip Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamımız lazım."
"1-2 SAAT İÇİNDE TRANSFER YAPABİLİRİZ"
"Belki 1-2 saat içinde gerçekleştireceğimiz bazı transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız, Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım şu; 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane dünya çapında futbolcu alınmış bu takıma ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Rakibimiz 11 senedir şampiyon olamazken biz 2 senedir 2 şampiyonluk kazandı.
"BAŞKALARI O ÇAKMA 5. YILDIZDAN UTANIRKEN..."
"Okan Buruk hocamız ve ekibi, Dursun Özbek başkanımız ve ekibi tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Sene sonunda göreceksiniz başkaları artık o çakma 5. yıldızdan utanırken biz gerçek 5. yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız."