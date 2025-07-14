Miha Zajc sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni adresi açıklandı

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de yer alan ve bir türlü istenileni veremeyen Miha Zajc'ın ayrılığı gerçekleşiyor. Kamp kadrosuna da alınmayan Sloven orta sahanın anlaşma sağladığı takım açıklandı.

1 /4 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Sloven orta saha Miha Zajc, bu sezon da sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında yer almıyor.

2 /4 Bir yıl daha sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan Zajc, Portekiz kampına teknik heyet kararı nedeniyle alınmadı.

3 /4 Bu gelişmelerin ardından Hırvat basını Germanijak'tan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.