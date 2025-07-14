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Miha Zajc sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni adresi açıklandı

Miha Zajc sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni adresi açıklandı

17:4314/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uzun yıllardır Fenerbahçe'de yer alan ve bir türlü istenileni veremeyen Miha Zajc'ın ayrılığı gerçekleşiyor. Kamp kadrosuna da alınmayan Sloven orta sahanın anlaşma sağladığı takım açıklandı.

2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Sloven orta saha Miha Zajc, bu sezon da sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında yer almıyor.

Bir yıl daha sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan Zajc, Portekiz kampına teknik heyet kararı nedeniyle alınmadı.

Bu gelişmelerin ardından Hırvat basını Germanijak'tan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Miha Zajc, kamp kadrosuna alınmadıktan sonra Dinamo Zagreb'e bedelsiz transfer olmaya yakın. Şartlarda anlaşma sağlandı.

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