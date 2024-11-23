İtalya Serie A 12. haftasında Milan evinde Juventus’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Juventus 24 puanla 6. sırada yer alıyor. 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren konuk ekip kritik haftayı kayıpsız geçirmek istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i deplasmanda 3-1 yenerek moral depolayan Milan bu maçla birlikte bir çıkış yakalama peşinde olacak. Peki, Milan - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar.

1 /8 İtalya Serie A 12. haftasında Milan ve Juventus karşı karşıya geliyor.

2 /8 206. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus’un 77 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



3 /8 Milan rakibine karşı 58 kez galip gelirken 70 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

4 /8 Ligde 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Juventus 6 galibiyet 6 beraberlik elde ederek 24 puanla 6. sırada yer alıyor.



5 /8 Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Milan ise maç eksiği ile 18 puanla 7. sırada yer alıyor.



6 /8 Her iki takımda ligde bulunduğu konum nedeniyle mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.



7 /8 MİLAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Milan - Juventus maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

