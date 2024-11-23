İtalya Serie A 12. haftasında Milan evinde Juventus’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Juventus 24 puanla 6. sırada yer alıyor. 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren konuk ekip kritik haftayı kayıpsız geçirmek istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i deplasmanda 3-1 yenerek moral depolayan Milan bu maçla birlikte bir çıkış yakalama peşinde olacak. Peki, Milan - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar.
İtalya Serie A 12. haftasında Milan ve Juventus karşı karşıya geliyor.
206. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus’un 77 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Milan rakibine karşı 58 kez galip gelirken 70 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Ligde 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Juventus 6 galibiyet 6 beraberlik elde ederek 24 puanla 6. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Milan ise maç eksiği ile 18 puanla 7. sırada yer alıyor.
Her iki takımda ligde bulunduğu konum nedeniyle mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.
MİLAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?
Milan - Juventus maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.