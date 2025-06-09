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Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13:369/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık kapsamında Meksika ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Peki Meksika - Türkiye maçı hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.


Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.


Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.


Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.


Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.​​​​​​


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