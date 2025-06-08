Milli yıldız ABD maçında kilit rol oynadı: Geceye damga vuran istatistik!

"SENEYE DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"





İsmail Yüksek, maç sonu yaptığı açıklamada "Taraftarımızı burada görmek bizim için çok güzeldi. İnşallah hedefimiz Dünya Kupası'nda olmak. 2026 elemeleri öncesinde hazırlık maçları çok önemli. İlk maçı gayet iyi atlattık, ikinci maçta Meksika'ya karşı iyi oynayıp elemelere hazır olmak istiyoruz. Seneye burada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



