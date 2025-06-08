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Milli yıldız ABD maçında kilit rol oynadı: Geceye damga vuran istatistik!

Milli yıldız ABD maçında kilit rol oynadı: Geceye damga vuran istatistik!

07:578/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı, dün akşam ABD ile hazırlık maçında karşılaştı. Maç Millilerimizin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maça 26 yaşındaki yıldız futbolcu istatistikleri ile damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri deplasmanında 2-1'lik galibiyet aldı.


Mücadelede Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, özellikle defansif katkılarıyla öne çıktı ve takımın başarısında kilit rol oynadı.


İşte İsmail Yüksek'in maç içi performans rakamları:


 Hava Topu: 1 kez girdiği hava topunu başarıyla kazandı (1/1).

• İkili Mücadele: 9 kez ikili mücadeleye girdi, bunların 6'sını kazandı.

• Uzaklaştırma: 4 kez tehlikeyi uzaklaştırdı.

• Şut Engelleme: Rakip ataklarda 1 kritik şut engelleme yaptı.

• Pas Arası: 6 kez rakibin pasını keserek topu kazandı.

• Top Çalma: Top çalma sayısı 5 oldu.

26 yaşındaki futbolcu, ABD maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Orta sahada hem defansif hem hücum dengesi kuran İsmail, milli takımın maç boyunca kontrolü elinde tutmasında büyük rol oynadı.


"SENEYE DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"


İsmail Yüksek, maç sonu yaptığı açıklamada "Taraftarımızı burada görmek bizim için çok güzeldi. İnşallah hedefimiz Dünya Kupası'nda olmak. 2026 elemeleri öncesinde hazırlık maçları çok önemli. İlk maçı gayet iyi atlattık, ikinci maçta Meksika'ya karşı iyi oynayıp elemelere hazır olmak istiyoruz. Seneye burada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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