Montella'dan sürpriz Cenk Tosun kararı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendiren teknik direktör Vincenzo Montella, Cenk Tosun ile ilgili kararını verdi.

1 / 9 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği hücum hattı için farklı alternatifler deniyor.

2 / 9 Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Montella geçen maçta sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor.

3 / 9 İtalyan hocanın, Barış'ı daha etkili olduğu sağ kanada çekip Arda'yı merkeze alma planları yaptığı belirtildi.

4 / 9 Santrfor tercihinin de iki oyuncuya biçilecek role göre şekilleneceği ifade edildi.

5 / 9 Ay-yıldızlı takımda Çekya maçında galibiyet golünü atan Cenk Tosun'un forma beklediği ancak Montella'nın tecrübeli ismi yeniden yedek başlatmaya daha yakın olduğu kaydedildi.

6 / 9 Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.

7 / 9 Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği belirtildi.

8 / 9 Montella'nın Avusturya'ya karşı orta sahayı güçlü tutmak istediği ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi.