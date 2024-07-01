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Spor

Montella'dan sürpriz Cenk Tosun kararı

09:41 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:59 - 1/07/2024 Pazartesi
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendiren teknik direktör Vincenzo Montella, Cenk Tosun ile ilgili kararını verdi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği hücum hattı için farklı alternatifler deniyor.

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Montella geçen maçta sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor.

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İtalyan hocanın, Barış'ı daha etkili olduğu sağ kanada çekip Arda'yı merkeze alma planları yaptığı belirtildi.

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Santrfor tercihinin de iki oyuncuya biçilecek role göre şekilleneceği ifade edildi.

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Ay-yıldızlı takımda Çekya maçında galibiyet golünü atan Cenk Tosun'un forma beklediği ancak Montella'nın tecrübeli ismi yeniden yedek başlatmaya daha yakın olduğu kaydedildi.

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Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.

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Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği belirtildi.

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Montella'nın Avusturya'ya karşı orta sahayı güçlü tutmak istediği ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi.

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Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in yan yana oynayacağı, bu ikili ile rakibe karşı direnç koyma çabası içinde olunacağı ifade edildi.

#Vincenzo Montella
#Cenk Tosun
#EURO 2020
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