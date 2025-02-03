Morata'nın ardından bir yıldız daha: Anlaşma sağlandı

Transferde gaza basan Galatasaray, Alvaro Mortata'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar İspanyol golcünün ardından bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.
Galatasaray, Milan'dan İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar Morata'nın ardından bir transferi daha bitirmek üzere.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray eski oyuncusu Mario Lemina ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Şimdi gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolverhampton’a çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Lemina, orta sahadaki dinamizmiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen isimlerden biri. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Gabonlu yıldız, performansıyla taraftarın beğenisini kazanmıştı.
Galatasaray yönetimi, Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon euro altına inmesi bekleniyor.