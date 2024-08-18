Mourinho Başakşehir-Alanyaspor maçında o futbolcuya hayran kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Portekizli çalıştırıcının sık sık not aldığı gözlemlenirken o futbolcunun atmış olduğu gole hayran kalırken şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
Altı golün atıldığı karşılaşmada Başakşehir sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı.
Alanyaspor'un gollerini ise 26. dakikada Cordova ve 45+3. dakikada Balkovec (P)kaydetti.
Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco stadyumdan takip etti.
İki hafta sonra karşı karşıya gelecekleri Alanyaspor'u izleyen Mourinho rakip hakkında notlar aldı.
Portekizli teknik adamın bir oyuncuya da hayran kaldığı öğrenildi.
Mourinho, Başakşehirli Figueiredo'nun orta sahadan attığı ikinci golde şaşkınlığını gizleyemedi.