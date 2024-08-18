Mourinho Başakşehir-Alanyaspor maçında o futbolcuya hayran kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Portekizli çalıştırıcının sık sık not aldığı gözlemlenirken o futbolcunun atmış olduğu gole hayran kalırken şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

1 / 8 Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

2 / 8 Altı golün atıldığı karşılaşmada Başakşehir sahadan 4-2 galip ayrıldı.

3 / 8 Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı.

4 / 8 Alanyaspor'un gollerini ise 26. dakikada Cordova ve 45+3. dakikada Balkovec (P)kaydetti.

5 / 8 Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco stadyumdan takip etti.

6 / 8 İki hafta sonra karşı karşıya gelecekleri Alanyaspor'u izleyen Mourinho rakip hakkında notlar aldı.





7 / 8 Portekizli teknik adamın bir oyuncuya da hayran kaldığı öğrenildi.