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Spor

Mourinho Başakşehir-Alanyaspor maçında o futbolcuya hayran kaldı

21:21 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 21:27 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Portekizli çalıştırıcının sık sık not aldığı gözlemlenirken o futbolcunun atmış olduğu gole hayran kalırken şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

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Altı golün atıldığı karşılaşmada Başakşehir sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı.

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Alanyaspor'un gollerini ise 26. dakikada Cordova ve 45+3. dakikada Balkovec (P)kaydetti.

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Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco stadyumdan takip etti.

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İki hafta sonra karşı karşıya gelecekleri Alanyaspor'u izleyen Mourinho rakip hakkında notlar aldı.



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Portekizli teknik adamın bir oyuncuya da hayran kaldığı öğrenildi.

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Mourinho, Başakşehirli Figueiredo'nun orta sahadan attığı ikinci golde şaşkınlığını gizleyemedi.

#Jose Mourinho
#Başakşehir
#Alanyaspor
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