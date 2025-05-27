Mourinho için çarpıcı iddia: ‘Galiba gitmiş’

Trendyol Süper Lig 37.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Bu maçın ardından yazarlar hem mücadeleyi hem de teknik direktör Jose Mourinho’yu değerlendirdi. Ünlü yazardan Portekizli teknik adam hakkında çarpıcı bir iddia geldi.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
Mourinho kalırsa Fenerbahçe geleceğini de kaybeder! | Daha önce ifade etmiştim, bugün bir kez daha tekrarlayayım: Mourinho’nun son 2-3 aydaki seçimlerini iyi niyetli bulamıyorum. Mourinho’nun tercihlerini sadece sportif argümanlarla açıklayamıyorum. Üçlü-dörtlü savunma kakofonisiyle takımının stabil sürümünü yok etti. Fenerbahçe’de 25 oyuncunun 20’si geçen sezonki performansının gerisindeyse bu faturayı sadece futbolcuya değil, teknik adama kesmelisiniz. Hiçbir futbolcuya saygı duymayan Mourinho ile devam edilirse, Fenerbahçe sadece bugününü değil yakın geleceğini de riske atar bence. (Uğur Meleke-Hürriyet)
Sıfırın altı! | Mersin'de tribünlerde Fenerbahçeliler çoğunlukta. Bir gün önce Avrupa şampiyonu olan basketbol takımının sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında. (Gürcan Bilgiç-Sabah)
Mourinho galiba gitmiş! | Skriniar sahneye çıkıp bir gol daha yedirince Fenerbahçe küme düşen Hatayspor’dan fark yedi. Sonuç skandal. Bu sonuçtan Mourinho ve Sarı-Lacivertli futbolcuların utanmaları gerek. Utanırlar mı? Hiç sanmam. Bu maçta şunu gördüm. Vücut dili, sahaya sürdüğü 11 ve oynattığı futbola bakınca Mourinho galiba gitmiş (!) diyorum. Yanılıyor muyum? (Faik Çetiner-Fanatik)
Sahada ruh yoktu! | Dün akşam Jose Mourinho dahil, sahadaki hiçbir oyuncuda bu ruh yoktu. Sıradan öylesine bir maç oynuyor gibiydiler. Kaybetmek çok umurlarında değildi. Bu vurdum duymaz tavırları da aslında olacakların habercisi gibi. Ali Koç'un öncelikle tazminatı neyse Mourinho'yu göndermesi lazım. Ardından da Fenerbahçe formasını giydiklerinin farkında olmayan takımın yarısını göndermesi şart gibi duruyor. (İlker Yağcıoğlu-Takvim)