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Mourinho için Premier Lig iddiası: Bir sonraki kulübü belli oldu!

Mourinho için Premier Lig iddiası: Bir sonraki kulübü belli oldu!

11:404/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için Premier Lig iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli teknik adamın iddiaya göre bir sonraki durağı belli oldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.


Football Insider'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adamın, Sean Dyche'nin yerine Everton için teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü.


Amerikalı iş insanı Dan Friedkin'in, kulübün yüzde 94'lük hissetini satın almak için kulübün mevcut sahibi Farhad Moshiri ile anlaşma sağladığı belirtildi.


Everton'da kulübün devralma işleminin ardından Dyche'nin yerine teknik direktör değişikliğinin beklendiği kaydedildi.


Football Insider'a konuşan kaynaklara göre, Everton'da Jose Mourinho da güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Everton'da Graham Potter'ın da adı geçiyor ancak İngiliz ekibinin taraftarları, Potter ismine sıcak bakmıyor.


Everton, 6 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Jose Morinho
#Everton
#Premier Lig

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